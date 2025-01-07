لبنان يعلن ترحيل عبد الرحمن القرضاوى إلى الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 07:30 مساءً - أعلن وزير الإعلام اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكارى، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء أنه "سيكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى ولكن الموعد لم يحدد بعد".

ولفت إلى أن نجيب ميقاتي "أكد في كلمة بمستهل جلسة مجلس الوزراء أنه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال اتصال، على دوام التواصل بما فيه مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة".

وأعلن المكارى أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات".