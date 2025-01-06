نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: عرضان من قطر لبيرسي تاو واللاعب يرحل خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود عرضين من أندية قطرية للتعاقد مع اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "امبارح قولنا إن تاو عنده عرض رسمي من نادي قطري والنهارده الصحافة القطرية أكدت على وجود عرض من نادي قطر القطري لضم اللاعب".

وتابع: "الأهلي موافق على بيع بيرسي تاو ومنتظرين موافقة تاو للرحيل عن صفوف الفريق بدلًا من فسخ عقده".

وأكمل:" نادي الخور القطري دخل في مفاوضات مع تاو أيضًا بعد علمهم بموقف الأهلي وموافقة إدارة النادي على رحيل اللاعب الجنوب إفريقي".

واستطرد: "الساعات المقبلة ستشهد حسم تاو لموقفه من العروض التي وصلت له ومن ثم سيطير إلى قطر".

واختتم: "هذا سيوفر على الأهلي المبلغ الذي كان سيدفعه للاعب لفسخ عقده بجانب إن الأهلي سيستفاد ماديًا حتى ولو بمبلغ قليل ولكنه مكسب في النهاية".