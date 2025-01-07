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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة الأهلي أمام سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

برعاية أفشة.. الأهلي يتقدم على سموحة في الشوط الأول

وسجل محمد مجدي أفشة هدف فريقه الأول وذلك في الوقت بدل الضائع للشوط الأول في المباراة وتحديدا في الدقيقة ٤٧.

وكان وسام أبو علي قد سجل هدف أول للمباراة ولكن تم إلغاءه بداعي وجود خطأ على الفلسطيني.

كما شهد الشوط الأول خروج اللاعب يحيي عطية الله بسبب الإصابة.

تشكيل النادي الأهلي في مواجهة سموحة

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏