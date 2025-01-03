ياريتني عرفتها من زمان.. عشبة مهملة في كل منزل تعالج القولون وتحميك من أمراض خطيرة | «وداعًا للشيخوخة المبكرة»

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رياض - احمد صلاح - من ضمن التوابل المشهورة التي يعرفها الجميع هو الكمون، لكن يجهل الكثيرون قيمته الساحرة وفوائده القوية، فيعتبر الكمون هو أحد التوابل التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مطبخ، إذ تعد بذور الكمون من أشهر أنواع التوابل في العالم، إذ إنه يعطي نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وفي هذا المقال نوضح لكم فوائد الكمون.

فوائد بذور الكمون

تتضمن بذور الكمون على خصائص مناعية، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للأورام، وذلك وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”Indian Culture“، كما تساعد بعض المواد الموجودة في الكمون على تسهيل إفراز اللعاب، وتنشيط الإنزيمات المعوية، ما يجعل عملية الهضم سهلة بشكل عام.

وأيضًا يتم استخدام بذور الكمون في علاج ضعف الشهية، وأمراض القلب، والحمى، والإسهال، والقيء، والوذمة، حيث يحتوي هذا النوع من التوابل على نسبة عالية من الحديد، كما يُعتبر مصدر جيّد للمنغنيز، والكالسيوم، وفيتامين “B-1“، والفوسفور.

فوائد الكمون الصحية

وتم إجراء أبحاث أفادت أن استخدام الكمون بشكل منتظم لا يضيف إلى صحتك فحسب، ولكن أيضًا إلى سنوات حياتك، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”Indian Culture“، وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أنه توجد أدلة كثيرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل “التربين” و”الفينولات” و”الفلافونيدات”.

الكمون يحمي من الأمراض