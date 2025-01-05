"التوكة مش هاتثبت في شعرك من نعومته" ..كيس خميره فوريه فقط تخلصي من الشعر المجعد بخطوة واحده بدون فرد أو مواد كيميائيه

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رياض - احمد صلاح - الخميرة تعتبر من المكونات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الشعر وتجعله أكثر نعومة ولمعانا، فيما يلي معلومات حصرية عن فوائدها للشعر وكيفية استخدامها.

فوائد الخميرة لتنعيم الشعر

غنية بالفيتامينات:تحتوي الخميرة على فيتامينات من مجموعة B، خاصةً B5 وB7 (البيوتين)، والتي تساعد في تحسين مرونة الشعر وتقويته.

تحفيز نمو الشعر:البروتينات والأحماض الأمينية الموجودة في الخميرة تعمل على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي.

ترطيب وتنعيم الشعر:تساعد الخميرة في استعادة الرطوبة الطبيعية للشعر، مما يجعل الشعر الجاف أو المتقصف ناعما وسهل التصفيف.

تقليل تساقط الشعر:المعادن مثل الزنك والحديد في الخميرة تدعم صحة فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر.

إصلاح الشعر التالف:تساعد الخميرة على إصلاح الأطراف المتقصفة وتقليل تلف الشعر الناتج عن التصفيف الحراري أو الصبغات.

طريقة استخدام الخميرة لتنعيم الشعر

قناع الخميرة والحليب

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

اخلطي الخميرة مع الحليب حتى تذوب تماما.

أضيفي العسل وامزجي الخليط جيدا.

ضعي القناع على فروة الرأس وطول الشعر.

اتركيه لمدة 30-40 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

قناع الخميرة وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

الطريقة:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

وزعي الخليط على الشعر بالكامل.

غطي الشعر بقبعة استحمام واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

الخميرة والماء للشطف:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الخميرة.

كوب من الماء الفاتر.

الطريقة:

ذوبي الخميرة في الماء واتركيها لبضع دقائق.

استخدمي المحلول لشطف الشعر بعد غسله بالشامبو.

اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء فقط.

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