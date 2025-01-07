نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الليبي يفاوض نجم وسط الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الاتحاد الليبي دخل في مفاوضات مع اللاعب نبيل عماد دونجا متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" نادي الاتحاد الليبي قولنالكم امبارح انهم بيفاوضوا عبدالله السعيد وكهربا لضمهم والجديد إن هناك تفاوض بين نادي الاتحاد ووكيل نبيل عماد دونجا".

واختتم:" النادي الليبي تواصل مع وكيل دونجا لمعرفة موقفه من الإنضمام لهم من عدمه قبل مخاطبة نادي الزمالك بشكل رسمي".