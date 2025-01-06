انت الأن تتابع خبر كنز رباني يعالج الاكتئاب!!.. شابة يمنية تكشف عشبة جبارة مفعولها كالسحر لعلاج الاكتئاب وتحسين المزاج.. ضاع عمرك وانت مش عارف!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاكتئاب هو اضطراب نفسي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويتسبب في مشاعر الحزن العميق، وفقدان الاهتمام، وضعف الطاقة والتركيز بينما يعتبر العلاج النفسي والأدوية من الخيارات التقليدية لعلاج الاكتئاب، فإن العديد من الأشخاص يلجؤون إلى العلاجات الطبيعية كبديل أو مكمل لهذه العلاجات ومن بين هذه العلاجات الطبيعية، تبرز عشبة سانت جون (St. John’s Wort) كأحد الأعشاب الأكثر شهرة وفاعلية في تحسين الحالة المزاجية والتخفيف من أعراض الاكتئاب.

ما هي عشبة سانت جون؟

عشبة سانت جون هي نبات مزهر ينمو في مناطق متعددة حول العالم، ويعرف علمياً باسم Hypericum perforatum استخدم البشر هذه العشبة لآلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج العديد من الحالات الصحية، لكن من أشهر استخدامها هو في علاج الاكتئاب الخفيف إلى المعتدل كما تحتوي هذه العشبة على مركبات نباتية ذات تأثيرات مضادة للاكتئاب، والتي تؤثر بشكل رئيسي على مستويات النواقل العصبية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين.

كيف تعمل عشبة سانت جون لعلاج الاكتئاب؟

تشير الأبحاث إلى أن عشبة سانت جون تعمل عن طريق زيادة مستويات بعض المواد الكيميائية في الدماغ التي تؤثر على المزاج والسلوك، مثل السيروتونين والدوبامين تعد هذه المواد من النواقل العصبية التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم المشاعر والحالة المزاجية.

إحدى الآليات التي تساهم في فعالية هذه العشبة هي تأثيرها على إنزيم يسمى Monoamine oxidase (MAO)، الذي يساعد على تكسير النواقل العصبية من خلال تثبيط هذا الإنزيم، قد تساعد عشبة سانت جون على زيادة مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يحسن المزاج ويخفف من أعراض الاكتئاب.

الفوائد المحتملة لعشبة سانت جون في علاج الاكتئاب:

تحسين الحالة المزاجية: تساعد عشبة سانت جون على رفع مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى تحسين المزاج وزيادة الشعور بالسعادة والراحة النفسية.

التخفيف من أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المعتدل: وفقاً للعديد من الدراسات، أظهرت عشبة سانت جون فعالية كبيرة في تخفيف أعراض الاكتئاب، خاصة في الحالات الخفيفة إلى المعتدلة، مما يجعلها بديلاً طبيعياً جيداً للأدوية الكيميائية في بعض الحالات.

تحسين النوم: العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون أيضاً من اضطرابات في النوم تشير الدراسات إلى أن عشبة سانت جون يمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

تقليل القلق: بالإضافة إلى خصائصها المضادة للاكتئاب، يُعتقد أن عشبة سانت جون تساهم في تقليل القلق والتوتر، مما يجعلها مفيدة أيضاً للأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب معًا.

كيفية استخدام عشبة سانت جون؟

تتوفر عشبة سانت جون بعدة أشكال، بما في ذلك: