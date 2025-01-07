نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة بين الزمالك وجروس لحسم ملف الصفقات والراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك وكريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لا توجد أي ملامح حتى الأن لصفقات الزمالك الشتوية وسيتم مناقشة الملف خلال الجلسة التي ستُعقد مع جروس".

واختتم: "سيتم حسم ملف الصفقات والراحلين عن الزمالك خلال الجلسة والنادي لن يتعاقد مع أقل من صفقتين وليس أكتر من 3 إلى 4 صفقات".