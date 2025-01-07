نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استمر الدولي المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد نهاية منافسات الجولة العشرين، متقدماً على أقربمنافسيه بفارق هدفين..
1- محمد صلاح (ليفربول): 18 هدفاً
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 16 هدفاً
3- بريان مبيومو (برينتفورد): 13 هدفاً
4- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 13 هدفاً
5- كول بالمر (تشيلسي): 13 هدفاً
6- كريس وود (نوتينغهام فورست): 12 هدفاً
7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف
8- يوان ويسا (برينتفورد): 9 أهداف
9- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف