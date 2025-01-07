نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يطلب ثنائي الأهلي مقابل العش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي زد كشف آخر تطورات صفقة انتقال اللاعب مصطفى العش إلى النادي الأهلي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كنا انفردنا مع حضرتكم من 3 أسابيع بتفاصيل عرض الأهلي لضم اللاعب وإن إدارة نادي زد طلبت سمير ومصطفى أبو الخير مقابل رحيل العش للأهلي".

وأضاف: "لكن حتى الآن نادي زد لم يتلقى عرضًا رسميًا من الأهلي لضم اللاعب والنادي لا يمانع رحيل العش للأهلي ولكن يشترط الحصول على خدمات أبو الخير وسمير محمد للموافقة على رحيل العش للأهلي".