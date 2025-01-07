نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم توفيق يعترف للأهلي بمفاوضات الشمال القطري ويطلب 75 مليونًا للتجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع أكرم توفيق لاعب الفريق ووكيله نادر شوقي.

تفاصيل جلسة محمد رمضان مع أكرم توفيق ووكيله

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كان هناك جلسة بين محمد رمضان وأكرم توفيق ووكيله نادر شوقي مساء أمس ولكن لم يتم الوصول خلالها لاتفاق يرضي جميع الأطراف لتجديد عقد اللاعب مع الأهلي".

وأضاف: "أكرم خلال الجلسة أكد إنه لم يوقع على عقود لنادي الشمال القطري وإن هناك مفاوضات بالفعل والعرض المالي كبير ولكنه يعطي الأولوية للنادي الأهلي".

وأكمل: "الأهلي عارض على أكرم توفيق 80 مليون جنيه بعقد خمس سنوات، بجانب امتيازات اخرى مثل الاعلانات".

واختتم: "اللاعب طالب يجدد ب75 مليون بعقد 3 سنوات، وسيتم عقد جلسة جديدة عقب مباراة سموحة والأهلي يحاول إنهاء كافة الملفات المعلقه وأهمها تجديد اللاعبين".