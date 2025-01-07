نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد في أزمة الجزيري مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مقرب من التونسي سيف الجزيري لاعب الزمالك، كشف أن مسؤولي النادي الأبيض لم يمنحوا اللاعب مستحقاته حتى الأن رغم إنذاره للنادي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر المقرب من اللاعب أوضح أن الأخير يفكر في فسخ عقده بعد إنتهاء مهلة الإنذار".

وأكمل:" المصدر كشف أن اللاعب من حقه الحصول على قيمة عقده الجديد الذى وقع عليه حتى نهاية موسم 2027 ولم يتم تسجيله من جانب إدارة الزمالك".

واختتم:" المصدر أشار إلى أن اللاعب ملتزم في التدريبات الجماعية رغم حزنه من عدم المشاركة في المباريات بعدما كان المهاجم الأول في الزمالك".