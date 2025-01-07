نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يكسر صمته ويرد على أسطورة ليفربول: أنت مهووس بي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على جيمي كاراجر أسطورة الريدز السابق بعد انتقاده وذلك عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

علق كاراجر عبر شبكة "سكاي سبورتس"، على فارق التعامل بين فيرجيل فان دايك وزميليه صلاح وألكسندر أرنولد، في مسألة عدم تجديد عقودهم حتى هذه اللحظة.

وشدد أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، على ضرورة تعلم صلاح من موقف زميليه فان دايك وأرنولد.

صلاح لم يصمت تجاه ما قاله كاراجر ورد عليه عبر حسابع بمنصة إكس حيث قال: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

وجاء رد كاراجر سريعًا على صلاح حيث قال: "لقد كنت مهووسًا بك دائمًا يا صلاح.. وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم القادم".