طريقة عمل ماسك المايونيز للشعر والاستفادة منه للشعر

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل ماسك المايونيز للشعر، المايونيز واحد من المكونات البسيطة ذات الفوائد الكبيرة والعديدة للشعر حيث يوفر للشعر الكثير من الفوائد فهو يساعد على تطويله وتنعيمه والتخلص من التشابكات وتغذية الشعر ويمكننا استخدام ماسك المايونيز للشعر بأكثر من طريقة للتمتع بتلك الفوائد وأكثر.

ماسك المايونيز لوقف تساقط الشعر

خلطة المايونيز التالية تعمل على تقوية جذور الشعر وبالتالي الحد من تساقط الشعر تدريجيًا على الرغم من الرائحة الكريهة التي قد يتركها ولكن يمكن التخلص منها بسهولة ويتكون من ملعقة زيت زيتون وحبة بيض و½ كوب مايونيز.

طريقة الاستخدام

يجب غسل الشعر جيدًا في البداية للتخلص من أي زيوت أو دهون متراكمة به.

وبعد ذلك نحضر الماسك بخلط جميع المكونات ويتم تطبيقه على الشعر بجميع أجزائه.

بعد مرور ساعة بالضبط نضع الشعر تحت ماء بارد لغسله جيدًا بالشامبو مع البلسم المعتاد.

يفضل التكرار كل أسبوعين.

وصفة المايونيز لتطويل الشعر

تحب المرأة أن يكون شعرها طويل وناعم فإن الشعر هو تاج المرأة والمايونيز هو الخلطة السحرية للحصول على ذلك وتتكون من:

صفار بيضة.

3 ملاعق حجمها كبير مايونيز.

ملعقة عسل حجمها كبير.

3 ملاعق حجمها كبير زيت زيت زيتون.

ملعقتين حجم كبير زيت خروع.

طريقة الاستخدام:

نضع المكونات السابقة كلها معًا في وعاء عميق ونمزجهم حتى يصير القوام المطلوب ثقيل.

نضع الوصفة على الشعر ونقوم بالتدليك برفق أثناء الوضع.

بعد ساعتين نبدأ في إزالة الوصفة عن الشعر بدايةً بالماء الفاتر ومن ثم بالشامبو لكي نتخلص من الرائحة المتروكة من المايونيز.

يتم التكرار بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع.

خلطة المايونيز لعلاج الشعر التالف

كما وهناك طريقة لاستخدام المايونيز لترطيب الشعر ويحمي الشعر من العوامل المضرة له ويخلص الشعر من الحشرات وتتكون من:

3 ملاعق مايونيز.

ملعقة زيت زيتون.

كوب واحد زبادي.

طريقة الاستخدام