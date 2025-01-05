انت الأن تتابع خبر كرياتين الصبار الطبيعي من المنزل لشعر ناعم كالحرير بدون تكاليف وقولي وداعًا للشعر المجعد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الشعر المجعد قد يكون تحديًا للكثير من النساء اللواتي يحلمن بشعر ناعم ومفرود كالحرير، وبينما تلجأ العديد منهن إلى منتجات الكرياتين الكيميائية، قد لا تكون تلك الاختيارات آمنة على المدى الطويل، والحل هو كرياتين الصبار الطبيعي بوصفة منزلية بمكونات طبيعية وآمنة تعيد لشعرك نعومته ولمعانه دون الحاجة إلى مواد كيميائية ضارة والصبار يعرف بخصائصه المرطبة والمغذية التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وفرده بطريقة طبيعية، وفي هذا المقال نتعرف على طريقة تحضير كرياتين الصبار في المنزل.
كرياتين الصبار الطبيعي من المنزل لشعر ناعم كالحرير
- يساعد جل الصبار في ترطيب الشعر ويمنع جفافه وتجعده ويعمل الصبار على تغليف الشعر بطبقة تحميه وتفرده بشكل طبيعي ويمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا وصحيًا ويساعد على تقليل تطاير الشعر وجعله أكثر سلاسة.
مكونات كرياتين الصبار الطبيعي
- 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي (يمكن استخراجه من أوراق الصبار أو شراؤه جاهزًا).
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
- 1 بيضة (اختياري لتعزيز البروتين بالشعر).
طريقة التحضير
- في وعاء نظيف امزجي جل الصبار مع زيت جوز الهند وزيت الزيتون.
- أضيفي العسل وبياض البيض واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- طريقة الاستخدام اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو للتخلص من الزيوت والأوساخ، وجففيه باستخدام منشفة.
- قسمي شعرك إلى أجزاء لتسهيل توزيع الخليط.
- باستخدام فرشاة أو يديك وزعي كرياتين الصبار على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
- غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 1-2 ساعة.
- اغسلي شعرك بالماء الفاتر جيدًا وتجنبي استخدام الشامبو مباشرة.
- جففي شعرك باستخدام مجفف هواء أو اتركيه يجف طبيعيًا.
- كرري استخدام كرياتين الصبار مرة أسبوعيًا.
- تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل مفرط للحفاظ على صحة شعرك.
- استخدمي شامبو طبيعي وخالٍ من الكبريتات للحفاظ على التأثير الطويل لكرياتين الصبار.