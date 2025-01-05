كرياتين الصبار الطبيعي من المنزل لشعر ناعم كالحرير بدون تكاليف وقولي وداعًا للشعر المجعد

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رياض - احمد صلاح - الشعر المجعد قد يكون تحديًا للكثير من النساء اللواتي يحلمن بشعر ناعم ومفرود كالحرير، وبينما تلجأ العديد منهن إلى منتجات الكرياتين الكيميائية، قد لا تكون تلك الاختيارات آمنة على المدى الطويل، والحل هو كرياتين الصبار الطبيعي بوصفة منزلية بمكونات طبيعية وآمنة تعيد لشعرك نعومته ولمعانه دون الحاجة إلى مواد كيميائية ضارة والصبار يعرف بخصائصه المرطبة والمغذية التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وفرده بطريقة طبيعية، وفي هذا المقال نتعرف على طريقة تحضير كرياتين الصبار في المنزل.

كرياتين الصبار الطبيعي من المنزل لشعر ناعم كالحرير

يساعد جل الصبار في ترطيب الشعر ويمنع جفافه وتجعده ويعمل الصبار على تغليف الشعر بطبقة تحميه وتفرده بشكل طبيعي ويمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا وصحيًا ويساعد على تقليل تطاير الشعر وجعله أكثر سلاسة.

مكونات كرياتين الصبار الطبيعي

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي (يمكن استخراجه من أوراق الصبار أو شراؤه جاهزًا).

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

1 بيضة (اختياري لتعزيز البروتين بالشعر).

طريقة التحضير