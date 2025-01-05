انت الأن تتابع خبر حضري أقوى كريم أساس طبيعي في البيت بمكونات اقتصادية.. لن تشتري فاونديشن مجدداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة عمل كريم أساس طبيعي، يعد كريم الأساس أو ما يعرف باسم الفاونديشن من أساسيات مستحضرات التجميل والتي تستخدمها كل فتاة، وغالبا ما يحتاج الفتيات استخدام أنواع تلائم نوع البشرة الخاصة بهم وتكون خالية من المواد الكيميائية، ونجد أن هذا يصعب توفيره في الكريمات المتوفرة في الصيدليات حيث يدخل في مكوناتها بعض المكونات الكيميائية، والتي يكون موجود بها تأثير مضر على البشرة وخاصة مع الاستخدام الكثير، ولذلك سنوفر إليكم عبر هذا المقال طريقة عمل أقوى كريم أساس طبيعي في البيت بمكونات طبيعية موجودة في منزلك.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

المكونات:

عبوة من كريم الترطيب المفضل إليك و المناسب لنوع البشرة.

عبوة من البودرة المستعملة في التبييض.

أداة للخفق.

عبوة فارغة.

خطوات عمل كريم الأساس الطبيعي الفاونديشن

قومي بخفق كمية مناسبة من الكريم المرطب المتوفر لديك، ثم قومي بوضعها في العبوة الفارغة.

وابدئي بإضافة البودرة المستعملة في التبييض بشكل تدريجي حتى تمتزج مع كمية الكريم، وحتى تحصلين على قوام ودرجة الكريم الأساس الذي ترغبين به.

قومي بخفق هذا الخليط باستخدام أداة الخفق المتوفرة لديك والتي تساعدك في تجانس الكريم مع البودر ويصبح جاهز للاستخدام.

يمكنك استخدام هذا الكريم بشكل يومي على بشرتك بشكل آمن للغاية.

يتم الاحتفاظ به لمدة شهرين ويكون غير صالح للاستخدام بعد ذلك.

طريقة عمل كريم الأساس بالنشا

المكونات:

ملعقة من اللبن.

اثنين نقطة من الجلسرين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من بودره الأطفال.

سبع ملاعق من ماء الورد.

نقطتين من خل التفاح.

عبوة فارغة.

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري العبوة الفارغة وأضيفي فيها كلا من اللبن والجلسرين ثم أضيفي ماء الورد

ابدئي بإضافة كلا من النشا بودرة الأطفال وخل التفاح

ابدئي في خفق المكونات سويا حتى تتجانس و يصبح لديك خليط جاهز للاستخدام وآمن على بشرتك.

استخدميه بشكل يومي على بشرتك وسوف تستغنى عن أي كريم أخر مخصص لتبييض البشرة وشدها لأن هذا الكريم سوف يفى بهذا الغرض، وسيمنح بشرتك إطلاله لا مثيل لها، ولن تشترى الفاونديشن بعد اليوم.

طريقة عمل كريم الأساس السائل

المكونات:

نصف ملعقة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة زيت جوجوبا.

نصف ملعقة من البودرة الخاصة بالتفتيح.

طريقة التحضير: