اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (11)

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (11) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أغلق ملف المرحلة الحادية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب هدافي البطولة بعد هذه الجولة:

1- لابا كودجو فودوه (العين): 14 هدفاً
2- عمر خربين (الوحدة): 10 أهداف
3- عادل تاعرابت (النصر): 7 أهداف
4- سردار آزمون (شباب ): 7 أهداف
5- كايو لوكاس فيرنانديز (الشارقة): 6 أهداف
6- جونيور فليمينغز (عجمان): 6 أهداف
7- علي أحمد مبخوت (النصر): 6 أهداف
8- مهدي قايدي (اتحاد كلباء): 6 أهداف
9- مؤنس دبور (شباب الأهلي): 5 أهداف
10- فابيو دي ليما (الوصل): 5 أهداف
11- يوسف نياكاتي (بني ياس): 5 أهداف
12- كايو كانيدو (الوصل): 5 أهداف

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا