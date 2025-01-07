دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (11)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أغلق ملف المرحلة الحادية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب هدافي البطولة بعد هذه الجولة:

1- لابا كودجو فودوه (العين): 14 هدفاً

2- عمر خربين (الوحدة): 10 أهداف

3- عادل تاعرابت (النصر): 7 أهداف

4- سردار آزمون (شباب الأهلي): 7 أهداف

5- كايو لوكاس فيرنانديز (الشارقة): 6 أهداف

6- جونيور فليمينغز (عجمان): 6 أهداف

7- علي أحمد مبخوت (النصر): 6 أهداف

8- مهدي قايدي (اتحاد كلباء): 6 أهداف

9- مؤنس دبور (شباب الأهلي): 5 أهداف

10- فابيو دي ليما (الوصل): 5 أهداف

11- يوسف نياكاتي (بني ياس): 5 أهداف

12- كايو كانيدو (الوصل): 5 أهداف