نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (11) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أغلق ملف المرحلة الحادية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب هدافي البطولة بعد هذه الجولة:
1- لابا كودجو فودوه (العين): 14 هدفاً
2- عمر خربين (الوحدة): 10 أهداف
3- عادل تاعرابت (النصر): 7 أهداف
4- سردار آزمون (شباب الأهلي): 7 أهداف
5- كايو لوكاس فيرنانديز (الشارقة): 6 أهداف
6- جونيور فليمينغز (عجمان): 6 أهداف
7- علي أحمد مبخوت (النصر): 6 أهداف
8- مهدي قايدي (اتحاد كلباء): 6 أهداف
9- مؤنس دبور (شباب الأهلي): 5 أهداف
10- فابيو دي ليما (الوصل): 5 أهداف
11- يوسف نياكاتي (بني ياس): 5 أهداف
12- كايو كانيدو (الوصل): 5 أهداف