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دوري أدنوك الإماراتي (11)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:

خورفكان × بني ياس 5-2
الوحدة × دبا الحصن 4-1
الوصل × العروبة 6-0
شباب × النصر 2-0
البطائح × الجزيرة 0-3
اتحاد كلباء × عجمان 3-2
العين × الشارقة 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)
1- الشارقة: 28 نقطة
2- شباب الأهلي: 26 نقطة
3- الوحدة:21 نقطة
4- الجزيرة: 20 نقطة
5- العين: 19 نقطة
6- النصر: 19 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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