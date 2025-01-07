نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (11)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:
خورفكان × بني ياس 5-2
الوحدة × دبا الحصن 4-1
الوصل × العروبة 6-0
شباب الأهلي × النصر 2-0
البطائح × الجزيرة 0-3
اتحاد كلباء × عجمان 3-2
العين × الشارقة 0-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)
1- الشارقة: 28 نقطة
2- شباب الأهلي: 26 نقطة
3- الوحدة:21 نقطة
4- الجزيرة: 20 نقطة
5- العين: 19 نقطة
6- النصر: 19 نقطة