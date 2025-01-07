دوري أدنوك الإماراتي (11)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:

خورفكان × بني ياس 5-2

الوحدة × دبا الحصن 4-1

الوصل × العروبة 6-0

شباب الأهلي × النصر 2-0

البطائح × الجزيرة 0-3

اتحاد كلباء × عجمان 3-2

العين × الشارقة 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)

1- الشارقة: 28 نقطة

2- شباب الأهلي: 26 نقطة

3- الوحدة:21 نقطة

4- الجزيرة: 20 نقطة

5- العين: 19 نقطة

6- النصر: 19 نقطة