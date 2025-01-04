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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل فريق بشكتاش مع مضيفه تشايكور ريزا سبور 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فريق ألانيا سبور على قونيا سبور 2 / 1.

بشكتاش يتعادل مع ريزا سبور في الدوري التركي

وتقدم ريزا سبور بهدف سجله جيدسون فيرنانديز، لاعب بشكتاش، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، وتعادل بشكتاش بهدف أحرزه ايرنسيت موتشي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، كما رفع ريزا سبور رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ألانيا سبور على قونيا سبور 2 / 1.

وسجل هدفي ألانيا سبور جايوس ماكوتا وسيرجيو كوردوفا في الدقيقتين الثامنة و54، فيما سجل هدف قونيا سبور بلاز كرامر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد قونيا سبور عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.