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أحمد جودة - القاهرة -

يصب لاعب فريق ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، كل تركيزه مع "الريدز" بالرغم من عدم حسم مستقبله مع النادي بعد.

هل يلمح مدرب ليفربول إلى رحيل أرنولد؟

ينتهي عقد اللاعب في يونيو (حزيران) المقبل وحتى هذه اللحظة لم يجدد تعاقده مع ليفربول، ولهذا أثير الكثير من الجدل بشأن اللاعب داخل إنجلترا، وصل إلى عدم استبعاد البعض إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الشتوية.



وبسؤال مدربه الهولندي آرني سلوت إذا ما كان بإمكانه ضمان عدم رحيل أرنولد في يناير (كانون الثاني) الحالي "بنسبة %100"، لم يعط المدرب إجابة واضحة.

وقال سلوت: "أتحادث مع جميع اللاعبين، ومع ترينت الأمر ليس مختلفًا، لم أتشارك تلك المحادثات من قبل، أشاهده يتدرب بكل قوة في كل يوم".

وأضاف مدرب "الريدز": "أستطيع أن أؤكد لكم أنه سيلعب الأحد المقبل وأتمنى أن نرى أدائه الاستثنائي الذي شاهدناه في الدور الأول من الموسم الحالي، لقد تمكن الجميع من رؤية مدى جودته وكيف أظهر أن كل تفكيره بهذا الفريق وكيف يريد الفوز هنا".

وتابع: "لقد قدّم مباراة رائعة أمام ويستهام، وأعتقد أننا جميعًا نتذكر الكرة التي مررها لصلاح في الشوط الأول، لذا فهو ملتزم تمامًا معنا".

ويرتبط اسم أرنولد حاليًا بنادي ريال مدريد، والذي يشير إليه الجميع كوجهة محتملة للاعب حاليًا أو في يونيو (حزيران) المقبل.