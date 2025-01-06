العالم اليوم - الذهب يستقر مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يستقر مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 08:21 صباحاً - تعتبر البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع بمثابة بوصلة للمستثمرين في سوق الذهب، حيث من المُتوقع أن تُقدم هذه البيانات رؤى هامة حول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادم بشأن أسعار الفائدة، وفي ظل هذا الترقب، حافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال تعاملات الاثنين المبكرة.

تحديث الأسعار

استقرت أسعار الذهب عند 2639.56 دولار للأونصة (الأوقية)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2652 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0034 بتوقيت غرينتش.

ينصب تركيز السوق على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره الجمعة. وقد توفر البيانات المزيد من الأدلة على خطط أسعار الفائدة التي يتبناها المركزي الأميركي بعد أن أحدث حالة من الاضطراب في الأسواق الشهر الماضي بتقليصه توقعاته لخفض أسعار الفائدة لعام 2025.

كما يترقب المستثمرون أيضا تقرير إيه.دي.بي لبيانات الوظائف وفرص العمل، بالإضافة إلى محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وترتفع أسعار الذهب عندما تنخفض أسعار الفائدة، فضلا عن أنه يستخدم كتحوط في أوقات الضبابية السياسية والتضخم.

ومن المقرر أن يعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها إلى تأجيج التضخم.

وقد يدفع هذا المركزي الأميركي إلى التباطؤ في خفض أسعار الفائدة، مما يحد من ارتفاع أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.64 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 931.70 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.63 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".