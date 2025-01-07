العربية للطيران تدشن رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 07:53 مساءً - دشنت «العربية للطيران»، أولى رحلاتها المباشرة انطلاقاً من رأس الخيمة إلى طشقند عاصمة أوزبكستان.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار رأس الخيمة الدولي مباشرةً إلى مطار إسلام كريموف طشقند الدولي. وتوفر الرحلات الجديدة للمسافرين خيارات سفر مريحة وموثوقة وبأسعار معقولة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين رأس الخيمة و طشقند، ما يعزز شبكة وجهات العربية للطيران انطلاقاً من الإمارة، وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا بتوفير خيارات سفر سلسة وقيمة للمسافرين، كما تمثل خطوة إضافية للمساهمة في نمو القطاع السياحي في رأس الخيمة».

ومع إضافة الرحلات الجديدة إلى طشقند، أصبحت «العربية للطيران» تخدم ثماني وجهات انطلاقاً من رأس الخيمة، بما في ذلك القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور وجدة وكاليكوت وموسكو. فضلاً عن ذلك، تسيّر الناقلة حالياً رحلات مباشرة إلى طشقند من الشارقة وأبوظبي.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321 المزوّدة بخدمة البث المجّانية SkyTime، التي تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم، إضافة إلى قائمة SkyCafe التي توفّر للمسافرين امكانية الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.