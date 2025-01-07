غرفة رأس الخيمة تبحث التعاون التجاري مع أوزبكستان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 07:53 مساءً - أكدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حرصها على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتبادل البعثات التجارية وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة رأس الخيمة وأوزبكستان، من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة لمجتمعي الأعمال، للتعرف إلى أبرز الفرص الاستثمارية والارتقاء بمجالات العمل المشترك بين المستثمرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بمقر الغرفة بين محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بحضور الدكتور احمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، وكل من المستشار التجاري والسياسي بسفارة أوزبكستان لدى الدولة.

تم خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في رأس الخيمة وأوزبكستان بمزايا الاستثمار، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وإقامة مشاريع مشتركة فيما بينهم، كما وجهت الغرفة دعوة لوفد أوزبكستان لحضور كافة الفعاليات، التي ينظمها مركزإكسبو رأس الخيمة، خلال عام 2025.

وأشاد النعيمي بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، والتي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث حققت أرقام التجارة البينية بين البلدين تطوراً كبيراً، خلال المرحلة الماضية، ما يشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.

وأشار النعيمي إلى أن أوزبكستان تعد شريكاً مهماً للإمارات في منطقة آسيا الوسطى، وتحرص الغرفة على لعب دور مهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بينهما، وإتاحة المجال أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما، وبناء شراكات في القطاعات الحيوية، بما يصب في تعزيز مرونة اقتصاديهما بشكل مستدام، مؤكداً أن غرفة رأس الخيمة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الأوزبكستانية الراغبة بالاستثمار في رأس الخيمة، مشدداً على أهمية تنظيم لقاءات ثنائية وفتح المزيد من قنوات التواصل بين رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين.

واستعرض الجانب الأوزبكستاني أهمية تشجيع الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، وتطوير التعاون والتنسيق لتنمية آفاق العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم الفعاليات المشتركة للتعريف بمزايا الاستثمار في رأس الخيمة وأوزبكستان، مشيدين بحرص غرفة رأس الخيمة الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، ولاسيما أن رأس الخيمة تشهد طفرة كبيرة اقتصادياً وتتميز على المستوى الإقليمي، في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية.