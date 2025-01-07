آينتراخت فرانكفورت يرد على أنباء رحيل عمر مرموش

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 07:53 مساءً - رد آينتراخت فرانكفورت على أنباء رحيل نجمه المصري، عمر مرموش، لصفوف مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكانت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، أفادت بأن السيتي يكثف تحركاته لضم مرموش، ويقترب من إتمام هذا الأمر خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

ورداً على هذه الأنباء، قال ماركوس كروش، المدير الرياضي للنادي، في تصريحات نشرتها صحيفة “كيكر” الألمانية: “لم نتلق أي اتصال حتى الآن من جانب مانشستر سيتي، ولم يصلنا أي عرض أو استفسار”.

وأضاف: “لقد قلنا بوضوح شديد أن لدينا هدف، والدخول في النصف الثاني من الموسم بفريقنا كما هو سيساعدنا على تحقيق ذلك، ولهذا السبب سيلعب عمر أيضاً أمام سانت باولي (السبت المقبل)”.

وأتم: “هدفنا الأساسي كما هو الحفاظ على الفريق معاً وتحقيق أهدافنا الرياضية”.