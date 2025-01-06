نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وولفرهامبتون ضد نوتنيجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون مع نظيره نوتنجهام فورست، مساء اليوم الإثنين الموافق 6 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد نوتنيجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة وولفرهامبتون مع نظيره نوتنجهام فورست، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مولينيو

ويحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع عشر بواقع 16 نقطة.