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موعد مباراة وولفرهامبتون ضد نوتنيجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون مع نظيره نوتنجهام فورست، مساء اليوم الإثنين الموافق 6 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد نوتنيجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة وولفرهامبتون مع نظيره نوتنجهام فورست، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مولينيو

ويحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع عشر بواقع 16 نقطة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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