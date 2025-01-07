سيول ـ د.ب.أ: ألمحت الشرطة الكورية الجنوبية إلى رفض طلب من وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية بتولي تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وفي وقت سابق، أرسل مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى خطابا رسميا إلى الشرطة، يطلب منها تولي تنفيذ مذكرة التوقيف بحق يون، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وقال بايك دونج ـ هيوم، نائب رئيس فريق التحقيق الخاص التابع لمقر التحقيق الوطني لدى الشرطة، في مؤتمر صحفي «بعد مراجعة قانونية داخلية، قررنا أن الخطاب الرسمي الصادر عن المكتب يتسبب في نزاع قانوني»، مضيفا أن الشرطة ستواصل التشاور مع المكتب فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التوقيف. وأكد هيوم أن التحقيق يجري بشكل صارم وفقا للقوانين والمبادئ بموجب نظام فريق التحقيق المشترك، متعهدا بمواصلة الجهود للتحقيق في قضية الأحكام العرفية، بما في ذلك تنفيذ مذكرة التوقيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة كوريا الجنوبية ترفض طلب وكالة مكافحة الفساد بتولي تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس المعزول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.