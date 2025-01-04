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أحمد جودة - القاهرة -

فاز الزوراء على ضيفه القوة الجوية 3-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري العراقي لكرة القدم.

الزوراء يحسم "كلاسيكو العراق" بثلاثية في مرمى القوة الجوية

وتقدم حسن عبد الكريم للزوراء في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك زيد تحسين التعادل للقوة الجوية في الدقيقة 22.



وفي الدقيقة 79 سجل علي يوسف هاشم الهدف الثاني للزوراء، ثم عاد اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الزوراء رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند 27 نقطة في المركز الأول.

