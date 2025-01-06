نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السجادة الحمراء تحتفل بالنجوم في جوائز جولدن جلوب 2024: كيلتي نايت وأبرز الترشيحات السينمائية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة تألق فني استثنائية، أضاءت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ82 بحضور عدد من النجوم البارزين، منهم كيلتي نايت، وزوري هال، وويليام ستانفورد ديفيس. وكان الحفل قد أتم تحضيراته النهائية استعدادًا للبث المباشر في تمام الساعة 3 صباح الإثنين 6 يناير 2025، على شبكة CBS ومنصات Paramount+ في الولايات المتحدة.

كما يتعاون برنامج Entertainment Tonight وVariety لنقل الحدث مباشرة، مع تقديم البرنامج المسبق من تقديم راشيل سميث ومارك مالكين في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عبر منصات Variety وPenske Media.

على صعيد الترشيحات، كانت الأفلام العالمية حاضرة بقوة، حيث تصدر فيلم Emilia Perez القائمة بـ 10 ترشيحات، يليه The Brutalist بـ 7 ترشيحات.

ومن بين أبرز الأعمال أيضًا، فيلم Conclave الذي نال 6 ترشيحات، بالإضافة إلى Anora وThe Substance اللذين حصل كل منهما على 5 ترشيحات.