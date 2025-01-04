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أحمد جودة - القاهرة -



تأهل رايو فاييكانو إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه راسينج فيرول 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

تأهل رايو فاييكانو وخيتافي إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا ومايوركا يودع البطولة

وتقدم فاييكانو في الدقيقة الثامنة عن طريق ألفونسو إسبينو، قبل أن يضيف خورخي دي فروتوس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و59، فيما سجل ألفارو خيمنيز الهدف الوحيد لراسينج فيرول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

من جانبه، تأهل خيتافي للدور ذاته بعد فوزه على مضيفه غرناطة 1/صفر.

وسجل بورخا مايورال هدف المباراة الوحيد لخيتافي في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول للمباراة التي انتهى وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

وودع مايوركا، وصيف نسخة الموسم الماضي، البطولة بعدما خسر أمام مضيفه بونتيفدرا صفر/3.

وسجل داليسون ألميدا هدف التقدم للفريق المضيف في الدقيقة 21، قبل أن يضيف ييلكو بينو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 72 سجل روفو سانشيز الهدف الثالث لفريق بونتفيدرا.