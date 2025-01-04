كارلو أنشيلوتي: فينيسيوس لا يستحق الطرد وسنستأنف ضد القرار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 05:52 صباحاً - علّق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد على طرد لاعبه فينيسيوس جونيور، في المباراة التي فاز بها على ميفه فالمسيا 2-1، أمس الجمعة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: نعتقد أنه في حالة طرد فينيسيوس، لم تكن بطاقة حمراء، بل كان يجب إشهار إنذارين فقط… حدث احتكاك بين فينيسيوس وديميتريفسكي، ثم كان هناك دفع من فيني.. أعتقد أن الأمر كان يمكن أن يُحل ببطاقتين صفراوين.

وأضاف أنشيلوتي: فيني عانى كثيراً، ولا أريد القول إنه وقع في الفخ.. هناك أيام تسير الأمور فيها بشكل جيد، وأيام أخرى لا تسير كما هو مأمول.. نأمل أن يكون متاحاً في المباراة المقبلة.

وأوضح: سنقدم استئنافاً ضد طرد فينسيوس، ولا أعتقد أنه سيتم إيقافه.. نرى أن البطاقة الحمراء لم تكن مستحقة.