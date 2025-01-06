فواكه يجب على مرضى السكري تناولها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 05:51 صباحاً - اختيار الفواكه المناسبة لصحة مثالية

يُعد مرض السكري من الأمراض التي تتطلب اهتمامًا دقيقًا بنوعية الأطعمة التي يتناولها الأفراد. وبينما يُعتقد أن على مرضى السكري تجنب الفواكه بسبب محتواها من السكر، إلا أن هناك أنواعًا معينة من الفواكه يمكن أن تكون مفيدة وآمنة عند تناولها بكميات معتدلة. دعونا نستكشف بعض الخيارات المثالية التي يجب أخذها في الاعتبار.

لماذا يجب على مرضى السكري التفكير في تناول الفواكه؟

تناول الفواكه يعمل على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز مناعة الجسم وتحسن وظائف الجهاز الهضمي. الألياف بشكل خاص تلعب دورًا مهمًا في تقليل نسب السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الجلوكوز.

فواكه آمنة لمرضى السكري

إليك قائمة ببعض الفواكه التي يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي لمرضى السكري:

التفاح: غني بالألياف وفيتامين C، ويحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض.

التوت: غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مع تأثير إيجابي على الصحة العامة للجسم.

الكمثرى: تحتوي على الألياف وتساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع.

الجريب فروت: يقلل من مستويات الجلوكوز والأنسولين في الجسم، ويُفضل تناوله دون سكر مضاف.

الكرز: يساعد في تقليل الالتهابات والسيطرة على مستويات السكر بشرط تناوله بشكل معتدل.

نصائح لتناول الفواكه لمرضى السكري

مع الاستفادة من فوائد الفواكه، من المهم لمرضى السكري اتباع بعض التوجيهات لضمان التحكم في مستويات السكر:

تناول الفواكه الطازجة بدلاً من العصائر المحلاة أو الفواكه المعلبة التي تحتوي على سكريات إضافية.

قياس الكميات: يكون الاعتدال دائمًا هو المفتاح لتجنب ارتفاع مستويات السكر.

دمج الفواكه مع الأطعمة البروتينية أو الغنية بالدهون الصحية لمرونة في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون تحديًا، وخاصة للأفراد الذين يعانون من مرض السكري. ومع ذلك، يمكن أن تكون الفواكه مكونًا رائعًا وآمنًا في هذا النظام الغذائي عندما يتم اختيارها بعناية وتناولها بشكل مسؤول.