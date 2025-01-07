إنجلترا ـ أ.ف.ب: قام توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بتفعيل بند تمديد عقد قائده الدولي الكوري الجنوبي هيونج مين سون حتى عام 2026 كما أعلن نادي شمال لندن أمس. وانضم سون (32 عامًا) إلى توتنهام عام 2015 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني وشارك في 431 مباراة سجل خلالها 169 هدفًا وأصبح رابع أفضل هدافي ناديه منذ تأسيسه. وتقاسم سون الذي تم تعيينه قائدًا للنادي في أغسطس 2023 إثر رحيل هدافه هاري كاين إلى بايرن ميونيخ الألماني، الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح موسم 2021/‏2022 بعد تسجيله 23 هدفًا.

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