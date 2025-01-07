روسيا تعلن السيطرة على بلدة كوراخوف فـي شرق أوكرانيا

موسكو ـ ا.ف.ب: سيطرت القوات الروسية على مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقدّم مهم بعد شهور من المكاسب التي تم تحقيقها في المنطقة. وقالت الوزارة على تلجرام إن وحدات روسية «حررت بالكامل بلدة كوراخوف، أكبر تجمع سكاني في جنوب غرب دونباس». وتضم المدينة الصناعية التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالى 22 ألف نسمة، محطة للطاقة. وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية حولت المدينة إلى «منطقة محصنة قوية مع شبكة متطورة من مواقع إطلاق النار والاتصالات تحت الأرض». ووصفت البلدة بأنها «مركز لوجستي مهم» وقالت إن السيطرة عليها تتيح للقوات الروسية السيطرة على باقي منطقة دونيتسك «بوتيرة سريعة». وسرعت روسيا تقدمها في أنحاء شرق أوكرانيا في الشهور الأخيرة، سعيا للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي قبل وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة هذا الشهر. وتعهّد الجمهوري بوضع حد سريع للنزاع المتواصل منذ نحو ثلاث سنوات، من دون تقديم أي مقترحات ملموسة لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام.

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