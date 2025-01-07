انت الأن تتابع خبر مفاجأة مذهلة.. لن تتخيل ماذا يحدث للقلب والكبد والكلى عند تناول البرتقال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاكهة البرتقال من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمعادن والفيتامينات، فهو يقدم الكثير من الفوائد الصحية إذا تم تناوله بشكل منتظم، ويفضل شرب كوب من عصير البرتقال كل يوم لإضافة قيمة غذائية جيدة إلى النظام الغذائي والحفاظ على صحة الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب والكلي.

أهمية تناول البرتقال

صرح أخصائي التغذية العلاجية الدكتور معتز القيعي بأن البرتقال من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم فهو يساعد على تنظيم ضغط الدم، وتقليل خطر الاصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب، وتساهم المعادن والفيتامينات الموجودة في البرتقال بتحسين الدورة الدموية وتقليل خطر تصلب الشرايين، كما أن البرتقال يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تخفض من نسبة الكوليسترول الضار والكلي في الدم.

أضاف القيعي أن عصير البرتقال يدعم جهاز المناعة ويقوي صحة الجسم بشكل شامل، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكبد وخلاياه من التلف الذي ينتج عن الجذور الحرة، ويدعم البرتقال وظائف الكبد بفضل ما يحتوي عليه من معادن وفيتامينات أساسية.

أوضح القيعي أن البرتقال يحتوي على حمض الستريك الذي يساهم في منع تكون الحصوات في الكلي، ويحتوي البرتقال على الكثير من الألياف والماء مما يساهم في تحسين وظائف الكلى والحفاظ على رطوبة الجسم.

فوائد عصير البرتقال الطازج