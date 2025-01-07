سحب قرعة بطولة ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية

بمشاركة 32 فريقا

سحبت يوم امس قرعة بطولة ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية والتي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة 19 يناير الجاري إلى 12 فبراير القادم بملعب نادي الأمل، وأجريت مراسم سحب القرعة في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، برعاية السيد إدريس بن منصور بن ناصر البوسعيدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة. تشهد البطولة مشاركة 32 فريقا تم تقسيمها لـ8 مجموعات على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور المقبل. وأوقعت القرعة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العدل والشؤون القانونية، وبلدية مسقط في المجموعة الأول، أما المجموعة الثانية فضمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ضمت المجموعة الثالثة هيئة البيئة ،ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، وشؤون البلاط السلطاني، بينما تجمع المجموعة الرابعة بين مجلس الشورى، والبنك المركزي العماني، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ووزارة الاقتصاد، وتضم المجموعة الخامسة وزارة المالية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة حماية المستهلك، ووزارة الطاقة والمعادن، فيما تشمل المجموعة السادسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، ووزارة العمل، أما المجموعة السابعة فتتكون من وزارة التراث والسياحة، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وديوان البلاط السلطاني، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأخيرًا، تجمع المجموعة الثامنة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الإعلام، وهيئة تنظيم الاتصالات.