نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على من أنقذ برشلونة لتسجيل داني أولمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإسبانية عن استراتيجية برشلونة والمنقذ لتسجيل داني اولمو كلاعب ضمن صفوف الفريق، برغم الأزمة التي يعاني منها وعدم وجود أموال كافية.

كان فريق برشلونة ضم داني أولمو في الصيف الماضي بصفقه تخطت الخمسين مليون دولار، لكن قام بتسجيله لمدة ست شهور فقط،جاء تسجيله لمدة ست أشهر فقط، بسبب الأزمة الماليه التي يعاني منها برشلونة، مما جعلته في وضع اللاعب الحر في يناير الحالي.

قال مـارتـا رامـون صحفي (RAC1):

استراتيجية نادي برشلونة تعتمد على قبول الاتحاد الإسباني بأن قضية داني أولمو تعتبر "قوة قاهرة" وهو ما تنص عليه اللوائح

وفقًا لما ورد من النادي، فإنهم يتوقعون غدًا الدخول ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1/1، بفضل الإيرادات الناتجة عن بيع المقاعد، ما سيتيح لهم الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.

من أنقذ برشلونة.. تفاصيل نارية

قال الصحفي ‏فيكتور مالو:

الشركة القطرية دفعت 100% من المبلغ وهو = 30 مليون يورو

الشركة الإماراتية دفعت 40% من المبلغ وهو = 28 مليون يورو

بذلك يصل المبلغ 58M وهو يتماشى مع تصريح لابورتا حيث قال يحتاج النادي 60 مليون للعودة للقاعدة 1/1.

برشلونة الان ينتظر رد من الليغا بخصوص العودة للقاعدة 1/1.

برشلونة الان ينتظر رد من الإتحاد الإسباني بخصوص تسجيل أولمو

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو بلباو في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية يوم ٩ يناير المقبل.

