“الوطنية للإعلام” تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلمانب، بيان تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمسيحيين المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد جاء في البيان

تتوجه الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة لجميع المصريين الأقباط شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجي، داعين الله أن يحفظ بلادنا، وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والاستقرار.

إن احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد تعد تجسيدًا لمفاهيم العيش المشترك، وإعلاء قيم التسامح والمحبة، وتدعيمًا للوحدة الوطنية التاريخية بين عنصري الأمة.