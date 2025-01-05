فالنسيا يعلن استئناف الأعمال في ملعب “ميستايا” الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 05:52 مساءً - أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مع شركة “FCC” للبناء، لتولي مهمة إكمال أعمال استاد “ميستايا”الجديد..

وكانت الأعمال توقفت في الملعب الجديد منذ نحو 16 عاماً، وتحديداً في فبراير/شباط 2009، بسبب عدم قدرة فالنسيا على سداد المدفوعات المستحقة للشركة.

ومن المقرر استئناف الأعمال في الملعب، اعتباراً من يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما منح مجلس بلدية فالنسيا تصريحاً لهذا الأمر، وتم منح مهلة لمدة 30 شهراً للخفافيش لإتمام العمل.

كما سيتم إجراء تدقيق خارجي لتقييم تكلفة المشروع بشكل مستقل، وفرض غرامات على النادي، في حال تأخره مجدداً.