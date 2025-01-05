نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية 500 جنيه لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن صرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه لأصحاب المعاشات، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

ووفقًا للقرار الصادر، سيتم صرف المنحة لجميع مستحقي المعاشات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في إطار حرص النقابة على دعم أعضائها ومشاركتهم في المناسبات المختلفة.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ويعكس التزام النقابة بتقديم الدعم المادي والاجتماعي لأصحاب المعاشات، خاصة في المناسبات الوطنية والدينية.

وقد أعرب الأستاذ عبدالحليم علام عن تمنياته لجميع المحامين وأسرهم بعام جديد مليء بالسعادة والخير، مؤكدًا أن النقابة ستواصل جهودها لدعم أعضائها وتقديم كل ما يعزز استقرارهم ورفاهيتهم.