القاهرة - محمد ابراهيم - مسرحية "الباشا" لكريم عبدالعزيز ترفع شعار "كامل العدد" في آخر يوم عرض بموسم الرياض

نفدت تذاكر مسرحية "الباشا" للنجم كريم عبد العزيز بالكامل منذ بدء عرضها ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وحتى آخر يوم عرض، ما جعل المسرحية تحقق نجاحًا كبيرًا وتُرفع لافتة "Sold Out".

و في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أعرب كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور السعودي على المسرحية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تُمثل فرحة كبيرة له، خاصة أنها الثانية على التوالي ضمن موسم الرياض، وأضاف قائلًا: "ردود الأفعال حاجة تفرح وتشرف، وفرحان برد فعل الجمهور السعودي مرة تانية".

وتابع: "حابب أشكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم وحسن الضيافة وما قدمه لنجاح هذه المسرحية، فالمسرح فيه إمكانيات كبيرة جدًا ".

تفاصيل مسرحية الباشا

مسرحية الباشا تُعد تجربة جديدة ومميزة للنجم كريم عبد العزيز، حيث قدّم من خلالها أداءً يجمع بين الكوميديا والدراما، مما لاقى إعجاب الحضور السعودي.

تأتي المسرحية كجزء من الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها موسم الرياض، والتي تسلط الضوء على أبرز نجوم الفن المصري والعربي.

أبطال مسرحية الباشا

مسرحية "الباشا" تُعد من أبرز العروض المسرحية التي حققت شهرة كبيرة بفضل طاقم العمل المتميز، حيث تأتي المسرحية من بطولة النجم كريم عبدالعزيز، بجانب الكوميدية ويزو، الفنانة هيدي كرم، النجمة الشابة هنا الزاهد، والفنان حاتم صلاح.

المسرحية من إخراج رامي إمام، الذي أضاف لمسته الإبداعية الخاصة، بينما الأغاني المصاحبة للمسرحية كانت بتوقيع الثنائي المبدع: تامر حسين في كتابة الكلمات، وعزيز الشافعي في التلحين.

و يُتوقع أن تحقق المسرحية نجاحًا كبيرًا بفضل تميز فريق العمل والإبداع الفني الواضح في جميع عناصرها.