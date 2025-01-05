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حالة الطقس اليوم عاجل.. سقوط أمطار خفيفة على محافظة الجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم عاجل.. سقوط أمطار خفيفة على محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، تشهد مناطق متفرقة حاليًا من محافظة الجيزة سقوط أمطار خفيفة على بعض المدن، حيث كانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أمس عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بجانب سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار

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حالة الطقس اليوم 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما كانت قد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود حالة اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50)كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3)م. 

وتنشط الرياح حاليًا على أغلب الأنحاء حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم 

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درجات الحرارة اليوم 

وتشير درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى إلى 20 درجة. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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