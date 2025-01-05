نقص فيتامين ب12: مخاطر صحية خطيرة قد تهدد حياتك

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 05:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بالتعب المستمر، أو تعاني من ضعف الذاكرة، أو تعاني من وخز في الأطراف؟ قد يكون نقص فيتامين ب12 هو السبب. فيتامين ب12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حاسمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء، وصحة الجهاز العصبي، والوظائف المعرفية.

ما هي أسباب نقص فيتامين ب12؟

يمكن أن يحدث نقص فيتامين ب12 لأسباب عديدة، بما في ذلك:

النظام الغذائي: اتباع نظام غذائي نباتي صارم أو امتصاص ضعيف لفيتامين ب12 في الأمعاء.

الحالات الطبية: مثل مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، ومرض الزلاقي.

العمر: يزداد خطر نقص فيتامين ب12 مع تقدم العمر.

الأدوية: بعض الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون، يمكن أن تقلل من امتصاص فيتامين ب12.

ما هي أعراض نقص فيتامين ب12؟

يمكن أن تختلف أعراض نقص فيتامين ب12 بشكل كبير من شخص لآخر، ولكن بعض الأعراض الشائعة تشمل:

التعب والإرهاق: الشعور بالتعب المستمر وعدم القدرة على أداء الأنشطة اليومية.

الضعف: ضعف العضلات وصعوبة الحركة.

مشاكل في الجهاز الهضمي: الإمساك أو الإسهال أو فقدان الشهية.

تغيرات في الحالة المزاجية: الاكتئاب، القلق، التهيج.

مشاكل جلدية: شحوب الجلد، جفاف الجلد.

مشاكل عصبية: وخز أو تنميل في الأطراف، ضعف التوازن، صعوبة في المشي.

مشاكل في الذاكرة والتركيز: صعوبة في التركيز، نسيان الأشياء، تغيرات في الشخصية.

فقر الدم: شحوب البشرة، ضيق التنفس، سرعة ضربات القلب.

ماذا يحدث إذا تُرك نقص فيتامين ب12 دون علاج؟

إذا تُرك نقص فيتامين ب12 دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:

تلف الأعصاب الدائم: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تلف الأعصاب، مما يسبب مشاكل حسية وحركية دائمة.

الأمراض القلبية الوعائية: يمكن أن يزيد نقص فيتامين ب12 من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الاضطرابات النفسية: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى الاكتئاب الشديد والاضطرابات النفسية الأخرى.

الوفاة: في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون نقص فيتامين ب12 مهددًا للحياة.

كيف يتم تشخيص وعلاج نقص فيتامين ب12؟

يتم تشخيص نقص فيتامين ب12 عن طريق فحص الدم. إذا تم تأكيد النقص، فإن العلاج يعتمد على السبب الكامن وشدته. قد يشمل العلاج:

مكملات فيتامين ب12: عن طريق الفم أو الحقن.

العلاج بالأدوية: لعلاج أي حالات طبية كامنة.

تعديل النظام الغذائي: زيادة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12.

الوقاية من نقص فيتامين ب12

يمكن الوقاية من نقص فيتامين ب12 عن طريق:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12: مثل اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والبيض، والألبان.

تناول الحبوب المدعمة بفيتامين ب12.

استشارة الطبيب بانتظام: خاصة إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه.