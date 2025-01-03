الشوط الثاني، كورة لايف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر دون توقف

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أحمد جودة - القاهرة - الشوط الثاني بدون تقطيع، 0-0، كورة لايف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر دون توقف…مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري قمة عربية مرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

تعرف على تفاصيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي نحو الجزائر مساء اليوم حيث يحتضن استاد "20 أوت 1956"

مواجهة نارية تجمع بين النادي الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

و المباراة تعد بمثابة اختبار حاسم للفريقين اللذين يسعيان لتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور المقبل.

تعرف على موعد بداية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

كما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة:

• 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

• 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وهو الموعد الذي ينتظره الملايين من مشجعي الفريقين داخل الوطن العربي وخارجه.

كما أن المباراة تأتي في توقيت مهم للفريقين، إذ يسعى كل منهما لاقتناص النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة في البطولة القارية.

القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث تُبث المباراة عبر عدة قنوات رياضية تتيح للجماهير متابعة الحدث مباشرة.

ومن أبرز هذه القنوات هي:

• القناة الجزائرية الأرضية التي يمكن استقبالها مجانًا عبر

√ القمر الصناعي: نايل سات.

√ التردد: 11680.

√ الاستقطاب: أفقي (H).

√ معدل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات الشيرينج مثل:

• أموس 5stars HD

• أسترا 19 BN MAX 10

أما بالنسبة للمشاهدين الذين يفضلون التعليق العربي، فقد أوكلت شبكة "بي إن سبورتس" مهمة التعليق إلى المعلق المميز حسن العيدروس عبر قناة BN 2.

بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد

كيفية فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية، يمكن فك شفرة القناة بسهولة باتباع الخطوات التالية:

1. ضبط جهاز الاستقبال على التردد المذكور 11680.

2. إدخال الرقم السري الافتراضي لجهاز الاستقبال (عادة يكون 0000 أو 1111).

3. إدخال رمز فك الشفرة التالي:1100001100000000.

و لمن يرغب بمشاهدتها عبر قمر هوت بيرد يمكن ضبط القناة على

√ التردد: التردد: 12577

√الاستقطاب: أفقي (H)

√ معدل تصحيح الخطأ: 3/4

√جودة البث: SD.

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التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

و يستعد المدير الفني للأهلي للدخول بتشكيلة قوية بهدف حصد النقاط الثلاث.

و من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيلة تضم:

•حراسة المرمى: محمد الشناوي.

•خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، وأكرم توفيق.

•خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، ومروان عطية.

•خط الهجوم: وسام أبو علي، حسين الشحات، وبيرسي تاو.

أهمية المباراة للنادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث تمثل المباراة تحديًا خاصًا للفريقين في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة.

والأهلي، بصفته أحد أبرز الأندية الإفريقية وأكثرها تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا يسعى لتأكيد هيمنته واستعادة بريقه القاري.

أما شباب بلوزداد، فيطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل.

نظرة على أداء الفريقان قبل بداية المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

• الأهلي المصري قدم الفريق أداءً جيدًا في الجولات السابقة، لكنه بحاجة إلى الثبات في المستوى وتحقيق الفوز خارج الديار لضمان موقعه في صدارة المجموعة.

• شباب بلوزداد: رغم البداية غير المثالية في البطولة، إلا أن الفريق الجزائري يتمتع بحماس كبير ورغبة قوية في إثبات جدارته أمام أحد أقوى أندية القارة.

تعرف على توقعات الجماهير قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

كما يتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، حيث يعول مشجعو الأهلي على خبرة الفريق في مثل هذه المباريات الحاسمة، بينما يتطلع أنصار شباب بلوزداد إلى استغلال الدعم الجماهيري الكبير لتحقيق نتيجة إيجابية.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا بأفضل طريقة؟

للحصول على تجربة مشاهدة مميزة، يُنصح بالتأكد من ضبط إعدادات القنوات مسبقًا وتفعيل الشفرة الخاصة بالقناة الجزائرية الأرضية قبل بداية اللقاء.

وإذا كنت من محبي التحليل الفني، يمكن متابعة استوديوهات التحليل التي تقدمها القنوات الرياضية قبل وبعد المباراة.

وسواء كنت من مشجعي الأهلي أو شباب بلوزداد، فإن المباراة تعد بليلة كروية استثنائية مليئة بالإثارة والمتعة.

تأكد من جاهزيتك لمتابعة اللقاء والاستمتاع بمشاهدة كرة القدم الإفريقية في أبهى صورها.