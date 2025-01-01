اتحاد سباقات الهجن يناقش استعداداته للسباق السنوي

عقد مجلس إدارة الاتحاد العماني لسباقات الهجن يوم امس اجتماعا برئاسة الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد بحضور أعضاء مجلس الإدارة حيث تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الاتحاد للسباق السنوي 2024-2025م الذي سيقام خلال الفترة 26ـ 30 يناير الجاري ولاية بركاء بميدان الفليج هو السباق الختامي لبرنامج الاتحاد لهذا الموسم الذي اشتمل على عدة سباقات اقيمت في مختلف محافظات سلطنة عمان حيث افتتح الموسم بالمهرجان السنوي عبر سباق ولاية بركاء بميدان الفليج وولاية ادم بميدان البشائر خلال الفترة من 4 الى 6 من شهر اكتوبر الماضي كما اقيمت مسابقة المزاية الأولى بميدان الفليج بولاية بركاء خلال الفترة من 9 الى 13 اكتوبر الماضي اما والسباق الثالث اقيم بميدان الفليج وميدان البشائر في أدم خلال الفترة من 8 الى 10 نوفمبر الماضي ثم سباق تنافسي مع مزاينة ومحالبة في ثمريت خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الماضي والسباق الرابع خلال الفترة من 22 الى 24 نوفمبر الماضي بميدان الفليج والبشائر، والسباق الخامس خلال الفترة من 6 الى 8 ديسمبر الماضي بميدان الفليج والبشائر والسباق السادس ايضا اقيم في نفس الميدان خلال الفترة من 20 الى 22 ديسمبر الماضي بعدها اقيم سباق العرضة بميدان الفليج في الفترة من 22 الى 26 ديسمبر الماضي أمام السباق السنوي سيكون في الفترة من 26 الى 30 يناير الجاري والختام بمسابقة المزاينة الثانية بولاية المصنعة (طوي الشاوي) خلال الفترة من 23 الى 27 فبراير القادم.

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