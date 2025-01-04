نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد شباط يشارك متابعيه بإطلالة جديدة ويوجه رسالة سلام عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان السوري خالد شباط صورة جديدة على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، أطلّ فيها بأسلوب بسيط وهادئ يعكس أجواء الطبيعة المحيطة به، الصورة التي التُقطت في منطقة طبيعية غنية بالخضرة والأشجار، أظهرت شباط مرتديًا سترة شتوية وجينز، في إطلالة كاجوال تُبرز طبيعته المتواضعة وحسه الفني.

منشور خالد شباط

وأرفق شباط الصورة بتعليق مليء بالشجن والإنسانية، حيث كتب: "كم نحتاج إلى الحب يا أمي لعله ينجو بنا إلى ضفة هادئة نبدل فيها خوفنا ونزرع آمالنا بذورًا، نسمو بها فتسمو بنا سالمين. السلام لنا والسلام على من رحلوا، السلام على من غامروا فارتحلوا، السلام على خوفنا ضعفنا خيبتنا وانكسارنا... السلام السلام السلام".

لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين ومحبي الفنان، حيث عبّروا عن إعجابهم بعمق كلماته التي تحمل رسالة سلام وأمل وسط أجواء مليئة بالتحديات، كما لفتت الصورة انتباه الفنانة نادين نجيم، التي أبدت إعجابها بالمنشور، إلى جانب تفاعل عدد كبير من المتابعين.

يُذكر أن خالد شباط اشتهر بأعماله التي تجمع بين الأداء الفني الراقي والروح الإنسانية، ويعتبر من الفنانين الذين يستخدمون منصاتهم للتعبير عن القضايا الإنسانية والاجتماعية.