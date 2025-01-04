نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مباراة صعبة أمام نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد كريستيال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2024، على ملعب سيلهورست بارك، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 35 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت إذاعتها لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.