الدوري المغربي (17): الوداد في تطوان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتان لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب حسنية أغادير مع شباب السوالم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمغرب التطواني مع الوداد الساعة 20:00.

أمس، سقط شباب المحمدية أمام ضيفه الفتح 0-2 في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 39 نقطة، يليه الجيش الملكي بـ 30 نقطة، الفتح بـ 29 نقطة، نهضة تالزمامرة بـ 28 نقطة، والمغرب الفاسي بـ 25 نقطة.