الدوري التركي (18)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري التركي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:

قاسم باشا × غازي عنتاب 2-2

بودريم سبور × قيصري سبور 1-1

فنربخشة × هاتاي سبور 2-1

تشايكور ريزا سبور × بشكتاش 1-1

ألانيا سبور × قونيا سبور 2-1

أضنة ديمر سبور × إسطنبول باشاك شهير0-1

أنطاليا سبور × أيوبسبور 1-4

غلطة سراي × جوزتبه 2-1

سامسون سبور × طرابزون سبور 2-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (18)

1- غلطة سراي: 47 نقطة

2- فنربخشة: 39 نقطة

3- سامسون سبور: 33 نقطة

4- أيوبسبور: 30 نقطة

5- جوزتبه: 28 نقطة