نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (18)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري التركي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:
قاسم باشا × غازي عنتاب 2-2
بودريم سبور × قيصري سبور 1-1
فنربخشة × هاتاي سبور 2-1
تشايكور ريزا سبور × بشكتاش 1-1
ألانيا سبور × قونيا سبور 2-1
أضنة ديمر سبور × إسطنبول باشاك شهير0-1
أنطاليا سبور × أيوبسبور 1-4
غلطة سراي × جوزتبه 2-1
سامسون سبور × طرابزون سبور 2-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (18)
1- غلطة سراي: 47 نقطة
2- فنربخشة: 39 نقطة
3- سامسون سبور: 33 نقطة
4- أيوبسبور: 30 نقطة
5- جوزتبه: 28 نقطة