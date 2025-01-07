الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الخفيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:27 مساءً - أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم على توفير مختلف الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

ويأتى ذلك في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة، والتى تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات جميع المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

وفيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل فى الاشتراكات الشهرية والموسمية بمختلف فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـTVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT وتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـTVM فى جميع محطاته.

وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للسادة المواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب مختلف الفئات.