هل توجد علاقة بين أمراض القلب وسرطان الثدي؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:51 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يعانين من أمراض القلب هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي المتقدم.

استعرض الباحثون بيانات أكثر من 19 ألف مريضة، ووجدوا أن النساء اللاتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي المتقدم أو النقيلي في وقت التشخيص، كانت لديهن زيادة بنسبة 10% في احتمالية الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالنساء اللواتي كن في المراحل الأولى أو الثانية من السرطان.

وأوضح الباحثون أن أمراض القلب والأوعية الدموية قد تؤدي إلى ضعف المناعة، مما يعزز نمو خلايا سرطان الثدي وانتشارها بسرعة أكبر.

وأشار العلماء إلى أن هذه النتائج تبرز أهمية إجراء فحوصات مبكرة أو متكررة لسرطان الثدي لدى النساء المصابات بأمراض القلب.

ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، فإن السرطان في مراحله المبكرة يمثل حوالي 70% من الحالات، ويمكن علاجها بفعالية إذا تم اكتشافها في وقت مبكر. لكن، يصبح معدل البقاء على قيد الحياة أقل بشكل ملحوظ في المراحل المتقدمة من المرض.